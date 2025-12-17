Niğde'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu R.A. (27) ile C.Ö. (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.