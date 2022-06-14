Niğde'de sel nedeniyle yol çöktü, heyelan meydana geldi (2) NİĞDE'DE YOL ÇÖKTÜMeteoroloji'nin uyarısının ardından Niğde'de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak sonrası sel meydana geldi. NİĞDE'DE YOL ÇÖKTÜ Meteoroloji'nin uyarısının ardından Niğde'de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak sonrası sel meydana geldi. Sel nedeniyle Niğde- Sazlıca yolunda çökme oluştu, Niğde- Adana karayolunda ise heyelan yaşandı. Karayoları ekipleri, biriken toprakları taşıyarak yolu ulaşıma açtı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikalar ile Toptancılar Sitesi'nde bazı işyerlerini ise su bastı. Tevfik Çalın Caddesi, Didaş Kavşağı, çevre yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı. Ali KADI/ADANA, Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel Sazlıca Adana Niğde Güncel Haberler

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