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Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik başlattıkları çalışma kapsamında A.Ö. ve H.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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