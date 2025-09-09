Niğde'de Pompalı Tüfekle Vurulan Güzellik Merkezi Sahibinin Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Niğde'de bir kasap, tartıştığı güzellik merkezi sahibini pompalı tüfekle vurdu. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın arkadaşları tarafından engellenmeye çalışıldığını gösteriyor.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Niğde'de kasap Alper Kaan Çelikbaş'ın tartıştığı güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir'i pompalı tüfekle vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, pompalı tüfekle ateş açan Çelikbaş'ı bir arkadaşının engellemeye çalıştığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel