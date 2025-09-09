Haberler

Niğde'de Pompalı Tüfekle Vurulan Güzellik Merkezi Sahibinin Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Niğde'de Pompalı Tüfekle Vurulan Güzellik Merkezi Sahibinin Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de bir kasap, tartıştığı güzellik merkezi sahibini pompalı tüfekle vurdu. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın arkadaşları tarafından engellenmeye çalışıldığını gösteriyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Niğde'de kasap Alper Kaan Çelikbaş'ın tartıştığı güzellik merkezi sahibi Ayhan İmir'i pompalı tüfekle vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, pompalı tüfekle ateş açan Çelikbaş'ı bir arkadaşının engellemeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fatih Terim detayı bomba! Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde

Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir

Herkes bu gizemli kapıyı konuşuyor: Yecüc-Mecüc burada olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.