Niğde'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler tesisin etrafını sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Niğde valisi Cahit Çelik, tesis önüne gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel