Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü

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Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Türksu Arı (21) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Ekim'de Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. O.Ö. (43) yönetimindeki 51 AFG 767 plakalı otomobille, Türksu Arı idaresindeki 51 AEE 031 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçarken, Arı ile beraberindeki Çağdaş Kemer (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Türksu Arı, bugün doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çağdaş Kemer'in tedavisi ise sürüyor.

Kaçan sürücü ise yakalanıp gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı