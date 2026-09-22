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Niğde'de otomobil üst geçitten düştü, sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Niğde'de otomobil üst geçitten düştü, sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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Niğde'de Kale Mahallesi Adana Caddesi'nde otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve tedaviye alındı.

Niğde'de otomobilin üst geçitten düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.

Kale Mahallesi Adana Caddesi'nde R.E.H. yönetimindeki 33 BBV 170 plakalı otomobil, üst geçitten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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