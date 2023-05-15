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Niğde'de otomobil, şarampole devrildi; 2 ölü, 4 yaralı

Niğde'de otomobil, şarampole devrildi; 2 ölü, 4 yaralı

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NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Niğde- Nevşehir kara yolu Ağcaşar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 33 AE 555 plakalı otomobil, şarampole yuvarlanıp, takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Güncel

Niğde Güncel Haberler

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