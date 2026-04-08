Niğde'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Niğde-Adana Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil devrildi. Sürücü ve iki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmamakta.
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 1'i bebek, 3 kişi tedavi altına alındı.
H.Y'nin (30) kullandığı 59 AAV 287 plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu Kavuklu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.Y. (28) ve Y.Y. (1) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan