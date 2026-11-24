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Niğde'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Nedim Akmeşe, milletlerin ve medeniyetlerin mimarının hiç şüphesiz öğretmenler olduğunu söyledi.

Öğretmenin kendisine emanet edilen eşsiz bir cevherin ustası olduğunu ifade eden Akmeşe, şöyle devam etti:

"Okul nasıl ki millet kültürünün ve ruhunun bayrağıysa, öğretmen de o kutlu sancağın en öndeki bayraktarıdır. Bir öğretmenin bıraktığı iz, sınıfın kapısından çıktığında sona ermez. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü en kalbi duygularımla kutluyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de hayatta birçok şeyin unutulduğunu ama öğretmenlerin hiçbir zaman unutulmadığını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise öğrencileri erdemli, değerlerine bağlı, merhametli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek için aynı ülkü etrafında öğretmenlerle omuz omuza çalıştıklarını kaydetti.

Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencilerinin tiyatro gösterisi, müzik dinletisi ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu programda, aday öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.

Kaynak: AA