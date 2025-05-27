Niğde'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Niğde'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halil Kitapçı İlkokulu'ndaki öğrencilere trafik, güvenlik ve acil durum bilgileri üzerine eğitim düzenledi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, yürütülen önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Halil Kitapçı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimde, 112 Acil Çağrı Merkezi, polislik, temel güvenlik ve trafik kuralları konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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