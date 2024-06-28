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Niğde'de 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyasının tanıtımı yapıldı

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Niğde'de gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarına dikkat çekmek amacıyla 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyasının tanıtımı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şadırvan Parkı'nda stant kurarak vatandaşlara broşür dağıttı. Vali Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Niğde'de "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasının tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kutlamalarda havaya ateş açılması sonucu gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarına dikkati çekmek için Şadırvan Parkı'nda stant kurdu, vatandaşlara broşür dağıttı.

Vali Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de vatandaşlara broşür dağıtarak konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğünlerde, asker uğurlamalarında ve spor karşılaşmalarında havaya ateş edilmesi sonucu üzücü olayların yaşandığını söyledi.

Emniyet sorumluluk sahasında 2023'te bir olayın olduğunu ve bir kişiye işlem yapıldığını belirten Çelik, "Jandarma sorumluluk sahasında 5 olay oldu, 16 kişiye işlem yapıldı ve 5 vatandaşımız da yaralandı. 2024'te ise emniyet sorumluluk sahamızda olayımız olmadı ama jandarma sorumluluk sahasında bayram döneminde Altunhisar ilçesinde bir olayımız oldu ve 8 vatandaşımız yaralandı. Tüm vatandaşlarımızdan bayramlarda, düğünlerde ve asker uğurlamalarında sevinçlerini yaşarken silah kullanmamalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Adnan Özdemir Jandarma Niğde Güvenlik Politika Güncel Haberler

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