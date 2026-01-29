Haberler

Niğde'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu Y.E.Ö. isimli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Niğde-Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda A.Ö. yönetimindeki 06 DUT 667 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.E.Ö'nün kullandığı 51 ADE 472 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Y.E.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı

ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti