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Niğde'de minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölüldü, sürücü ağır yaralandı

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Niğde'de minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölüldü, sürücü ağır yaralandı
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Niğde-Bor kara yolunda sabah saatlerinde minibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü, 57 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekibi yaralı sürücüye müdahale ederek hastaneye kaldırdı; kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

NİĞDE'de minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü E.E. (57) ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde- Bor kara yolunda meydana geldi. E.E. yönetimindeki 51 DP 023 plakalı otomobil ile N.K.'nin kullandığı 51 S 5172 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü E.E. ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. E.E. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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