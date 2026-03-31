Haberler

Niğde'de kuaför dükkanına saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de bir kuaför dükkanına yapılan silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı. Emniyet ekipleri, saldırının şüphelilerini yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 26 Mart'ta bir kuaför dükkanına düzenlenen silahlı saldırı ve kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.V. ve A.U. ile suça sürüklenen çocuk M.Ö'yü yakaladı.

İkametlerdeki aramada, 1 tabanca, 1 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

