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Niğde'de kıraathanede silahlı kavga: 4 yaralı

Niğde'de kıraathanede silahlı kavga: 4 yaralı
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Niğde'de bir kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, T.Y. ve V.Y. gözaltına alındı.

NİĞDE'de kıraathanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından T.Y. ve V.Y. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şahsüleyman Mahallesi'nde meydana geldi. Kıraathanede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada silahla vurularak yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.Y. ve V.Y.'yi gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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