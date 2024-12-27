Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Azatlı Barajı yakınında dün kaybolan O.Ş.D'yi bulmak için yürütülen arama çalışmalarına, 5 arama kurtarma teknisyeni, 4 jandarma personeli, 15 jandarma komando timi, 4 sağlık personelinin yanı sıra Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den de ekipler destek veriyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de baraj göründe arama yapıyor.

Vali Cahit Çelik de arama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Azatlı beldesinde dün O.Ş.D'nin ailesi, çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek jandarmaya kayıp başvurusu yapmış, gencin motosikleti ile cep telefonunun Azatlı Barajı kenarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.