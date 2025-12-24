Haberler

Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu

Güncelleme:
Niğde'de 2 gündür kayıp olan 56 yaşındaki Ali Andaç'ın yanmış haldeki cesedi boş bir arazide bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE'de 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'ın (56) boş arazide yanmış halde cansız bedeni bulundu.

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkisinde yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğunu belirledi. Andaç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera : Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
