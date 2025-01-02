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Niğde'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Niğde'de Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 26 Aralık'ta kaybolan 20 yaşındaki O.Ş.D için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Azatlı Göleti yakınında kaybolduğu düşünülen genci bulmak amacıyla suyun tahliye edilmesine karar verildi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Azatlı Göleti yakınında kaybolduğu değerlendirilen O.Ş.D'yi bulmak için başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin katıldığı aramada sonuç alınamayınca, göletteki suyun tahliye edilmesine karar verildi.

Ekipler ve vatandaşların desteğiyle göletteki su boş alanlara tahliye ediliyor.

Çalışmalara, Niğde'den belediye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den de gelen ekipler destek veriyor.

Azatlı beldesinde 26 Aralık'ta O.Ş.D'nin ailesi, çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek jandarmaya kayıp başvurusu yapmış, gencin motosikleti ile cep telefonunun Azatlı Göleti kenarında bulunması üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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