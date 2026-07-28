Kargo aracı sürücüsüne saldırı: 190 bin TL ceza

Niğde'de trafikte kargo dağıtım aracının sürücüsüne saldıran kişiye 190 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz saat 14.00'te meydana gelen "kasten yaralama ve hakaret" olayıyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucunda, trafikte kargo aracının sürücüsüne saldırdığı belirlenen otomobil sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 190 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobili ise 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA