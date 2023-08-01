Niğde'deki trafik kazasında 9 aylık hamile kadın bebeği ile birlikte hayatını kaybetti

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan 9 aylık hamile kadın, müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Niğde'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 01 DZ 718 kamyonet, Ulukışla ilçesi Kolsuz köyü yakınlarında, M.E'nin kullandığı 34 CTP 10 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.E, E.E, S.Ç. ve E.Ç. yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 9 aylık hamile S.E, müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.