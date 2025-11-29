Niğde'de kalp krizi sonucu ölen Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Deniz için tören düzenlendi

Niğde'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çamardı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Osman Deniz (53) için tören düzenlendi.

Deniz, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesine giderken yolda rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizinden öldüğü belirlenen Deniz için Niğde İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende özgeçmişi okunan Deniz ve şehitler için dua edildi.

Deniz'in Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

Törene, Deniz'in ailesi ve yakınları ile Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç ve askeri personel katıldı.