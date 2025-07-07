Niğde'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
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Niğde'de gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 83 bin 300 boş makaron ve 500 paket gümrük kaçağı sigara ile bir tabanca ele geçirildi.

Niğde'de kaçakçılıkla mücadele operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 83 bin 300 adet boş makaron, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 1 tabanca, 1 şarjör ve 37 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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