Niğde'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Niğde Otoyolu, Alın Gişeleri'nde yol arama ve kontrol faaliyetinde bir araçta arama yaptı.
Aramada, 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA