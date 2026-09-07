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Niğde'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

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Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Niğde Otoyolu, Alın Gişeleri'nde yol arama ve kontrol faaliyetinde bir araçta arama yaptı.

Aramada, 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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