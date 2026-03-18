Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Niğde'de düzenlenen operasyonda yolcu otobüsünde 800 paket kaçak sigara bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında yol arama ve kontrol faaliyetinde bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan