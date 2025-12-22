Haberler

Niğde'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Güncelleme:
Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan bir midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Niğde'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen işçi taşıyan 51 S 0083 plakalı midibüs ile 06 KRT 91 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Adana Yolu Caddesi'nde çarpıştı.

Midibüs, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

