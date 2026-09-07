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Niğde'de iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

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Niğde'de iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. (17), O.S. (41), N.S. (18), H.S. (59), E.S. (24) ve K.S. (30) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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