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Niğde'de husumetlisinin evinin önünde silahla ateş eden zanlı gözaltına alındı

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Niğde'nin Gümüşler beldesinde husumetlisinin evinin önünde ateş eden şüpheli, jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Niğde'nin Gümüşler beldesinde husumetlisinin evinin önünde ateş eden şüpheli, jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşler beldesine bağlı Tunlu Yaylası'nda İ.Ö, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.Ö'nün evinin önüne gelerek rastgele havaya ateş etti.

M.Ö'nün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi sevk edildi.

İ.Ö, olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş açtı.

Jandarma ekiplerinin uyarılarına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerce ikna edilerek teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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