Niğde'de husumetlisini pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı
Niğde'de husumetlisi Ali Eryılmaz ve amcası Yaşar Eryılmaz'ın bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açarak Yaşar Eryılmaz'ın ölümüne neden olan Sami Ö., polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Niğde'de husumetlisini pompalı tüfekle öldürüp kaçan kişi tutuklandı.
Merkeze bağlı Alay beldesi Kiledere köyü istikametinde husumetlisi Ali Eryılmaz (31) ile amcası Yaşar Eryılmaz'ın (49) içinde bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açan ve Yaşar Eryılmaz'ın ölmesine sebep olan Sami Ö. (23) polise giderek teslim oldu.
Sami Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay
Dün merkeze bağlı Alay beldesinde Sami Ö. (23), husumetlisi Ali Eryılmaz (31) ve amcası Yaşar Eryılmaz'ın (49) bulunduğu araca Kiledere köyü istikametinde pompalı tüfekle ateş açmış, yaralanan Yaşar Eryılmaz kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Sami Ö. olayın ardından kaçmıştı.