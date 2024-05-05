Niğde'de Hıdırellez Şenliği Baharın Habercisi Oldu

Niğde'nin Yeşilburç köyünde baharın habercisi Hıdırellez, düzenlenen şenlikle kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve muhtarlık tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, Hıdrellez'in dünya tarihinin en eski mevsimlik bayramlarından biri odluğunu söyledi.

Hıdrellez'in hoşgörü, yardımlaşma ve doğa sevgisi gibi değerleri pekiştirmek için önemli bir fırsat olduğunu aktaran Çelik, "Sabahın erken saatlerinde başlayan Hıdrellez etkinleri kapsamında sokaklarımızda her yaştan köy halkımızın katılımıyla temizlik yapıldı ve evlerin kapılarına baharın müjdesi olan çiçekler asıldı. Hıdrellez'in doğanın uyanışıyla birlikte insanların da ruhsal ve fiziksel olarak yenilenmeye ihtiyaç duyduğu bir döneme denk gelmesi, bu tür etkinliklerin önemini daha da arttırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kutlamala, halk oyunu ve çeşitli gösterilerle son buldu.