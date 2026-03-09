Haberler

Niğde'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Niğde'nin Çamardı ilçesinde devrilen hafif ticari araçta 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

M.Ö. (42) yönetimindeki 51 ABY 355 plakalı hafif ticari araç Kavlaktepe köyü mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü M.Ö. ile aynı araçta bulunan Y.Ö. (38), F.P.Ö. (11) ve G.M.Ö. (2) yaralandı.

Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
