Niğde'de hafif düzey zihinsel engelli öğrencilere sosyal yaşama adapte olmaları için hastanede uygulamalı ders

Niğde'de hafif düzey zihinsel engelli öğrencilere sosyal yaşama adapte olmaları için hastanede sıra alarak muayene olmaları uygulamalı şekilde gösterildi.

Fertek Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenim gören hafif düzey zihinsel engelli 6 öğrenciye, "Sosyal Hayat" dersi kapsamında, hayatı daha aktif yaşamaları için etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, öğretmenleri Volga Can Bozdağ eşliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen öğrenciler, önce sıra aldı, daha sonra muayene oldu.

Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınıfta anlatılan konuları sosyal hayata uygulamaları için bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Hastane yönetimin bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Bozdağ, "Amacımız çocukların bağımsız bir şekilde kendi başlarına yaşayabilmelerini, günlük yaşam becerisi edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.