Niğde'de Gölete Giren Çocuk Kayboldu

1)GÖLETE GİREN FURKAN, KAYBOLDU

NİĞDE'de sıcak havadan bunalıp Taşlıca Baraj Göleti'ne giren Furkan Kalkan (13), suda kayboldu.Olay, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Taşlıca Mahallesi'ndeki Taşlıca Baraj Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte sıcak havadan bunalıp, gölete giren Furkan Kalkan, suda kayboldu. Arkadaşlarının durumu büyüklerine bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, Kalkan'ı bulmak için çalışma başlattı. Suda en son görüldüğü noktada dalış yaparak Kalkan'ı arayan dalgıçlar, bir sonuç alamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışması, yarın günün ilk ışıklarıyla yeniden başlayacak.