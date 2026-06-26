Haberler

Niğde'de gölete düşen 16 yaşındaki Gökçe, hayatını kaybetti

Niğde'de gölete düşen 16 yaşındaki Gökçe, hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Tumlu Yaylası'nda gölete düşen Gökçe Kulaksız (16), bilinci kapalı halde çıkarıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

NİĞDE'de Tumlu Yaylası'nda düştüğü göletten bilinci kapalı halde çıkarılan Gökçe Kulaksız (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Gümüşler beldesindeki Tumlu Yaylası'nda meydana geldi. Yayladaki gölete düşen Gökçe Kulaksız, suda çırpınmaya başladı. Gökçe'nin gölette çırpınarak yardım istediği fark eden yakınları, genç kızı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı. Bilinci kapanan Gökçe, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gökçe Kulaksız'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraflı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu

Türk taraftara unutamayacağı bir an yaşattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Real Madrid'de Ceballos ile yollar ayrıldı

Resmi açıklama geldi: Madrid'de ayrılık
Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi

Ahbap'a yapılan deprem bağışları gündemdeydi, Haluk Levent tarih verdi
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor

Dertleri İslam! Avrupa ülkesi ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti