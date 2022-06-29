Niğde'de göçmen kaçakçılığıyla ilgili uygulama yapıldı - Haberler

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Niğde'de göçmen kaçakçılığıyla ilgili uygulama yapıldı

AA - Hamza Tav - Güncel
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Niğde'de göçmen kaçakçılığıyla ilgili uygulama yapıldı

Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Niğde'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 9 bölge ve 2 uygulama noktasında yapılan denetimlere 42 ekipte 173 personel katıldı.

Yabancı uyrukluların kalabilecekleri metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, parklar, durak ve istasyon gibi yerlerin denetlendiği uygulamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

AA / Hamza Tav - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

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