Niğde'de Firari Hükümlü Yakalandı
Niğde'de, çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
