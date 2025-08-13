Niğde'de Firari Hükümlü Yakalandı
Niğde'de, çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Niğde'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel