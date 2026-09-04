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Niğde'de bahçe yangını korkuttu

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Niğde'de müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Niğde'de müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selçuk Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta müstakil evin bahçesinde odun ve saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, odun ve saman balyaları zarar gördü.

Kaynak: AA
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