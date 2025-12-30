Haberler

Niğde'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Güncelleme:
Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi, taşımalı eğitim ve kamu çalışanları ile öğrenci hareketliliği göz önüne alınarak bu karar alındı.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarın kentte yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
