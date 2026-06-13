Niğde'de dolu yağışı etkili oldu

NİĞDE'de etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı Dikilitaş köyü ile Dündarlı beldesinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, tarla ve bahçeler ile yollar beyaza büründü. Bazı noktalarda dolu birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yerel olarak sağanak ve dolu yağışlarının devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı