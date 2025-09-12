Haberler

Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Niğde merkezli olarak 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden 'sıfır faizli kredi kampanyası' ile dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya platformu üzerinden "Sıfır faizli kredi kampanyası" ile temin edilen kişisel bilgilerin paylaşılarak vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Niğde, Tekirdağ, İzmir ve Samsun'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
