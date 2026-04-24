Niğde'de "Doğanın Ritmi İklim için Sürdürülebilirlik eTwinning Hatıra Ormanı Oluşturma" etkinliği yapıldı

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü işbirliğiyle "Doğanın Ritmi İklim için Sürdürülebilirlik eTwinning Hatıra Ormanı Oluşturma" etkinliği gerçekleştirildi.

Kent Ormanı'nda gerçekleşen etkinlikte, 15 okuldan 230 öğrenci 115 fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sadece akademik başarısıyla sınırlı olmadığını söyledi.

Birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Özbek, bu yıl "Yeşil Vatan" temasıyla öğrencilere doğa sevgisini öğretmek istediklerini belirtti.

Özbek, doğayı korumak amacıyla birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Her kademeden öğrencilerle bir arada olduklarını aktaran Özbek, "Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitedeki öğrencilerimizle yürüttüğümüz çalışmalar inşallah öğrencilerimize daha büyük bir katkı sağlayacak. İstiyoruz ki çocuklarımız çok yönlü yetişsin, doğayı sevsin, çevresinin farkında olsun, bilinçli bir birey olarak hayata adım atsın. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de bu güzel çalışmada yer aldıkları için onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
