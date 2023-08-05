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Niğde'de doğalgaz borusu patladı: 1 yaralı

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Niğde'de elektrik altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Olayda 1 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı: 1 yaralı

NİĞDE - Niğde'de elektrik altyapı çalışması sırasında, doğalgaz borusu patladı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Niğde merkez Aşağı kayabaşı mahallesi Atatürk Bulvarı'nda doğalgaz taşıyan ana boru hattında patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Güncel

İtfaiye Niğde Güncel Haberler

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