NÖHÜ'de "Cumhuriyetin İlk Yılları ve Niğde İlinde Mübadele" konferansı düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ), "Cumhuriyetin İlk Yılları ve Niğde İlinde Mübadele" konulu konferans düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında, Türk-Rum nüfus mübadelesinin bir asrı deviren tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Uygulanan mübadele sonucunda, Türklerin Balkanlardan anayurtları Anadolu'ya döndüğünü belirten Uslu, Anadolu'daki Rumların da Balkan ülkelerine döndüklerini anlattı.

Mübadele dolayısıyla çeşitli yönlerden her iki tarafın da etkilendiğini dile getiren Uslu, şunları kaydetti:

"Bu iki yönlü nüfus hareketliliğinden Türkiye'de en çok etkilenen şehirlerden biri Niğde olmuştur. Mübadelenin şehrimizin sosyokültürel ve demografik yapısı ile kent kimliği ve kültürel belleği için çok özel bir yeri vardır. Nitekim şehrimiz nüfusunun önemli bir kısmı Balkan Türk'ü kökenli mübadil hemşehrilerimizden oluşmaktadır. Aynı milli ve dini kimliğe sahip olduğumuz ve bir asır önce anayurda dönmek zorunda kalan bu hemşehrilerimiz, bu süreçte evlilik gibi ilişkiler nedeniyle Anadolu ahalisiyle de çabucak kaynamışlardır. Bu bağlamda hepimizin çeşitli vesilelerle mübadil kültürüyle ve kimliğiyle ilişkili olduğunu söylemek mümkündür."

Konuşmanın ardından çeşitli üniversitelerden programa katılan akademisyenler sunum gerçekleştirdi.