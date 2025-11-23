Niğde'de Çoban Tüfekle Vuruldu

NİĞDE'de ekili araziden hayvanları geçiren çoban, arazi sahibi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Niğde'nin Hüyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre arazi sahibi İ.B., ekili araziden hayvanları geçiren çoban B.Y. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, arazi sahibi İ.B. yanında getirdiği tüfekle çoban B.Y.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde ağır yaralanan B.Y., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan arazi sahibi İ.B.'yi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.