Niğde'de 2 aile arasında silahlı kavga; amca öldü, yeğeni ağır yaralı
Niğde'de iki aile arasında çıkan tartışmada bir kişiyi pompalı tüfekle öldürüp bir kişiyi yaralayan Sami Özbek, polis merkezine giderek teslim oldu. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TESLİM OLDU
Niğde'de iki aile arasında çıkan tartışmada husumetlisi Ali Eryılmaz'ı pompalı tüfekle öldürüp, amcası Yaşar Eryılmaz'ı da yaralayarak kaçan Sami Özbek(23), akşam saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özbek, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
