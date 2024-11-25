Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu

Niğde'de Çiftin Ölümü: 2 Kiracı Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan ve sevgilisi Hüsniye Yalçın'ın cinayetini işledikleri iddiasıyla ev sahipleri tutuklandı. Otopsi raporlarına göre, Yalçın darbedilip boğulurken, Özkan tabancayla vurularak öldürüldü.

NİĞDE'de kendilerinden haber alınamayan, kiraladıkları dairede 2 gün sonra cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın'ın (48) ölümüne ilişkin ev sahibi S.H. ve eşi F.H. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. 22 Kasım günü Toplu Konut Mahallesi'ndeki bir adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın'ın kanlar içerisindeki cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın'ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın'ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Otopsi raporuna göre Hüsniye Yalçın'ın darbedilip boğulduğu, Ramazan Özkan'ın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan Hüsniye Yalçın'ın eşi A.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CİNAYETTE KULLANILAN TABANCA VE BIÇAKLARI GÖMMÜŞLER

Soruşturmayı derinleştiren İstihbarat Şubesi, Asayiş Şube Cinayet Bürosu ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özkan ve Yalçın'ın kiraladığı evin sahibi S.H. ve eşi F.H.'yi gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti işlediklerini itiraf eden çiftin yer gösterme işlemi sırasında toprağa gömülü halde kurusıkıdan bozma 1 tabanca, 2 bıçak ve 1 kelepçe ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H. ve eşi F.H. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Niğde'de Çiftin Ölümü: 2 Kiracı Tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Takımın yıldızı haftalarca forma giyemeyecek
img

Eski Fenerbahçeli futbolcudan çok konuşulacak Galatasaray pişmanlığı
img

Trump döneminde Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Niğde okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Niğde okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Samsun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Samsun okul yok mu (Valilik Açıklaması)? 26 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul okullar tatil mi? 26 Kasım Salı İstanbul okul yok mu (Valilik Açıklaması)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 25 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 28. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 25-26 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.