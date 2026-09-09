Haberler

Niğde'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Niğde'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde'de CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

CHP İl Başkanı Tevfik Caymaz, burada yaptığı açıklamada, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

CHP'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Caymaz, şunları kaydetti:

"Bugün burada sıradan bir günü kutlamak için toplanmadık. Bugün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük sembollerinden biri olan 9 Eylül'ü, İzmir'in kurtuluşunu ve tam bir yıl sonra 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası'nın kuruluşunu birlikte kutluyoruz. Bir milletin esareti kabul etmeyeceği bütün dünyaya ilan edildi. İşte bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşı'nın içinden doğmuş, Cumhuriyetin kuruluşuna öncülük etmiş bir siyasi harekettir."

Kaynak: AA
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması! Mesajı gayet net

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı! Saygısızlığı yanına kar kalmadı

Bayrağa saygısızlık yanına kar kalmadı! Türk yargısıyla tanışacak
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek

Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı

Şovun sonu emniyette bitti! Bugün de "Beyaz" Haydar gözaltında