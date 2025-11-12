Niğde'de bir apartmanda yangın çıktı
Niğde'nin İnönü Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 6. katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Niğde'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi Ulubey Sokak'ta bir apartmanın 6. katındaki evin salon kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İkamet sahibinin haber vermesinin ardından adrese, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel