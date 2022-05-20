Niğde'de başıboş köpeğin saldırdığı Yiğit'e 11 dikiş atıldı - Haberler

NİĞDE'de okul çıkışı gittiği pakta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Yiğit Uyguç, yüzünden, elinden ve göğsünden yaralandı. Küçük Yiğit'in yaralarına kaldırıldığı hastanede 11 dikiş atılırken, anne Özgen Uyguç, "Köpek oğlumun yüzünden bir parça koparttı, çok kötüydü. Psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Dere Mahallesi'nde çarşamba günü okuldan çıktıktan sonra annesiyle parka giden Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencisi Yiğit Uyguç, başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin yüzünden, elinden ve göğsünden ısırdığı küçük Yiğit, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralarına 11 dikiş atılan Yiğit Uyguç, taburcu edildi.

Yiğit Uyguç ise saldırı sırasında çok korktuğunu anlattı.