Haberler

Niğde Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı. 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında 120 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 4'ü tutuklandı. Narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında önemli miktarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 120 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 120 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Narkotik operasyonlarında yakalanan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 14'ü ise salıverildi, operasyonlarda 176,4 sentetik uyuşturucu, 1 sentetik hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 zanlı serbest bırakılırken, operasyonlarda 75 bin doldurulmuş makaron, 28 sikke, 3 eski eser ve dedektör yakalandı.

Trafik uygulamalarında ise 22 bin 460 araç sürücüsünden ihlali tespit edilen 35'i motosiklet olmak üzere 2 bin 997 sürücüye cezai işlem uygulandı, 64 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince şüpheli ölüm, buluntu eşya, farklı kimlik kullanımı ve 4 olay, vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 4 şüpheli tespit edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır

Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki! Kürsüden ağzına geleni söyledi
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali

13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi